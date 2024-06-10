Гол Ди Марии принес сборной Аргентины победу над Эквадором

Встреча проходила в Чикаго. Единственный мяч на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария, который вышел на матч с капитанской повязкой. В качестве ассистента выступил защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро.

«Это была заслуженная победа. Мы должны продолжать работать, как всегда, и оставаться таким же единым целым. Эквадор — соперник, с которым мы можем встретиться в Кубке Америки. Мы знаем, что это будет более чем сложный турнир. Сегодня был хороший матч. Главное, что у нас все хорошо и мы надеемся достичь большего», — сказал Ди Мария после матча.

Звездный нападающий аргентинцев Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 56-й минуте, заменив Ди Марию.

«Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать не только Месси, но и другими футболистами. Николас Отаменди тоже не играл. Анхель Ди Мария получил игровое время. То же самое с Хулианом Альваресом и Лаутаро Мартинесом. Энцо Фернандес получил игровую практику, которая, по нашему мнению, комфортна для него.

Нужно немного позаботиться о том, чтобы футболисты находились в оптимальной форме», — прокомментировал свое решение главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля. На групповом этапе Аргентине придется сыграть со сборными Канады, Чили и Перу. Аргентинцы являются действующими чемпионами турнира.