Бразилия не смогла обыграть США в товарищеском матче

Матч проходил в Орландо. Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий мадридского «Реала» Родриго. Хозяева восстановили равенство в счете уже через девять минут благодаря точному удару полузащитника «Милана» Кристиана Пулишича со штрафного.

Во втором тайме бразильцы владели явным игровым преимуществом, однако уверенная игра вратаря Мэтта Тернера помогла «звездно-полосатым» удержать ничейный результат. В общей сложности Тернер совершил в этом матче 11 спасений.