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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразилия не смогла обыграть США в товарищеском матче

Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной США (1:1) в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку Америки.

Бразилия
СШАТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Матч проходил в Орландо. Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий мадридского «Реала» Родриго. Хозяева восстановили равенство в счете уже через девять минут благодаря точному удару полузащитника «Милана» Кристиана Пулишича со штрафного.

Во втором тайме бразильцы владели явным игровым преимуществом, однако уверенная игра вратаря Мэтта Тернера помогла «звездно-полосатым» удержать ничейный результат. В общей сложности Тернер совершил в этом матче 11 спасений.

Для обеих команд этот матч стал заключительным спаррингом перед Кубком Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США. На групповом этапе Бразилии предстоит сыграть с Коста-Рикой, Парагваем и Колумбией. Соперниками хозяев турнира станут сборные Боливии, Панамы и Уругвая.

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