Бразилия не смогла обыграть США в товарищеском матче
Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной США (1:1) в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку Америки.
Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной США (1:1) в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку Америки.
Матч проходил в Орландо. Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий мадридского «Реала» Родриго. Хозяева восстановили равенство в счете уже через девять минут благодаря точному удару полузащитника «Милана» Кристиана Пулишича со штрафного.
Во втором тайме бразильцы владели явным игровым преимуществом, однако уверенная игра вратаря Мэтта Тернера помогла «звездно-полосатым» удержать ничейный результат. В общей сложности Тернер совершил в этом матче 11 спасений.
Для обеих команд этот матч стал заключительным спаррингом перед Кубком Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США. На групповом этапе Бразилии предстоит сыграть с Коста-Рикой, Парагваем и Колумбией. Соперниками хозяев турнира станут сборные Боливии, Панамы и Уругвая.