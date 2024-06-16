Килиан Мбаппе не сыграет в футбольном турнире на Олимпиаде-2024
Об этом заявил сам нападающий, недавно перешедший в мадридский «Реал».
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что не примет участия в составе сборной Франции в предстоящих летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«У моего клуба твердая позиция по поводу этого: я не приму участия в Олимпийских играх. Надо понимать, что я перешел в новый клуб. Я желаю сборной Франции завоевать золотую медаль», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Ранее сборная Франции объявила заявку на Олимпиду-2024, в которой не оказалось 25-летнего Килиана Мбаппе. По регламенту турнира в составе каждой сборной могут быть три футболиста старше 23 лет. В объявленном составе сборной Франции таких футболистов двое — Жан-Филипп Матета и Александр Ляказетт.
3 июня «Реал» объявил о переходе Мбаппе. В минувшем сезоне французский нападающий сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В футбольном турнире среди мужских команд примут участие 16 сборных — Франция, Испания, Украина, Израиль (УЕФА), Аргентина, Парагвай (КОМНЕБОЛ), Япония, Узбекистан, Ирак (АФК), Марокко, Египет, Мали, Гвинея (КАФ), США, Доминиканская Республика (КОНКАКАФ) и Новая Зеландия (ОФК).