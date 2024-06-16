Килиан Мбаппе не сыграет в футбольном турнире на Олимпиаде-2024

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что не примет участия в составе сборной Франции в предстоящих летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У моего клуба твердая позиция по поводу этого: я не приму участия в Олимпийских играх. Надо понимать, что я перешел в новый клуб. Я желаю сборной Франции завоевать золотую медаль», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее сборная Франции объявила заявку на Олимпиду-2024, в которой не оказалось 25-летнего Килиана Мбаппе. По регламенту турнира в составе каждой сборной могут быть три футболиста старше 23 лет. В объявленном составе сборной Франции таких футболистов двое — Жан-Филипп Матета и Александр Ляказетт.

3 июня «Реал» объявил о переходе Мбаппе. В минувшем сезоне французский нападающий сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.