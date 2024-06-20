Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА

Источник: https://t.me/teamrussia

В новой версии рейтинга сборная России обошла национальные команды Катара и Нигерии.

Лидерами рейтинга по-прежнему являются действующие чемпионы мира сборная Аргентины. Второе место занимает сборная Франции, третье — команда Бельгии. Сборная Бразилии поднялась на одну строчку и теперь располагается на четвертом месте, а национальная команда Англии опустилась на пятую строчку.

Напомним, сборная России в 2024 году провела два товарищеских матча. 21 марта команда Валерия Карпина в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. 7 июня, сборная России обыграла национальную команду Беларуси. Встреча прошла в Минске и также завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Карпин назвал сборную, которой симпатизирует на Евро-2024.

«Ни за какую сборную, на самом деле, я не переживаю на этом Евро. Если кому симпатизирую, наверное, сербам. Мы с ними товарищеский матч играли недавно», — приводит слова Карпина «Советский спорт».

Сборная Сербии начала Евро-2024 с минимального поражения от англичан (0:1). В следующем матче сербы сыграют с командой Словении. Встреча пройдет в Мюнхене в четверг, 20 июня.