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08:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Аргентины стала первым четвертьфиналистом Кубка Америки

Сборная Аргентины в матче второго тура группового этапа Кубка Америки обыграла национальную команду Чили и вышла в четвертьфинал.

Аргентина
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе в Ист-Ратерфорде, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, который вышел на замену. Эта победа обеспечила сборной Аргентины досрочный выход из группы после двух матчей турнира.

В другом матче группы А встречались сборные Канады и Перу, эта встреча закончилась также со счетом 1:0 в пользу канадцев.

Действующие обладатели Кубка Америки за два тура набрали шесть очков. На втором месте находится сборная Канады с тремя очками, а команды Перу и Чили имеют по одному очку каждая.

В третьем туре аргентинцы сыграют со сборной Перу, а Канада встретится с национальной командой Чили.

Кубок Америки проходит в США и завершится 14 июля.

Ранее капитан аргентинцев Лионель Месси высказался о будущем в сборной. По словам игрока, нынешний Кубок Америки станет для него последним.

«Что касается чемпионата мира 2026 года, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем. Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом», — приводит слова Месси RMC Sport.

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