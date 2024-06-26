Сборная Аргентины стала первым четвертьфиналистом Кубка Америки

Встреча, прошедшая на стадионе в Ист-Ратерфорде, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, который вышел на замену. Эта победа обеспечила сборной Аргентины досрочный выход из группы после двух матчей турнира.

В другом матче группы А встречались сборные Канады и Перу, эта встреча закончилась также со счетом 1:0 в пользу канадцев.

Действующие обладатели Кубка Америки за два тура набрали шесть очков. На втором месте находится сборная Канады с тремя очками, а команды Перу и Чили имеют по одному очку каждая.

В третьем туре аргентинцы сыграют со сборной Перу, а Канада встретится с национальной командой Чили.

Кубок Америки проходит в США и завершится 14 июля.

Ранее капитан аргентинцев Лионель Месси высказался о будущем в сборной. По словам игрока, нынешний Кубок Америки станет для него последним.