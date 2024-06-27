Гол Рондона принес Венесуэле победу над Мексикой на Кубке Америки

Во втором туре группового этапа Венесуэла обыграла Мексику со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 57-й минуте забил Саломон Рондон, реализовавший пенальти. На 87-й минуте в ворота сборной Венесуэлы также был назначен одиннадцатиметровый, однако мексиканец Орбелин Пинеда не смог переиграть голкипера соперников Рафаэля Ромо.

За сборную Мексики полный матч отыграл опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес. Саломон Рондон вышел в стартовом составе венесуэльцев и был заменен на 82-й минуте игры. Венесуэлец играл в Российской Премьер-лиге с 2012 по 2016 год, а также в сезоне-2020/21. В общей сложности на счету Рондона 37 голов в 83 матчах РПЛ.

В другом матче группы B сборная Эквадора победила сборную Ямайки со счетом 3:1.

Сборная Венесуэлы после побед в двух стартовых матчах Кубка Америки гарантировала себе выход в четвертьфинал Кубка Америки. В заключительной игре группового этапа венесуэльцы встретятся с командой Ямайки. Ранее первым четвертьфиналистом Кубка Америки стала сборная Аргентины.