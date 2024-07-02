Сборная США не сумела выйти в плей-офф домашнего Кубка Америки

Единственный гол в этой встрече на 66-минуте забил защитник уругвайцев Матиас Оливера. Сборная США набрала три очка и заняла третье место в группе С и не смогла выйти в плей-офф домашнего Кубка Америки.

В другом матче группы С встречались сборные Панамы и Боливии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Панамы. В составе победителей голы забили Хосе Фахардо, Эдуардо Герреро, Сесар Янис. За Боливию отличился Бруно Миланда. Сборные Уругвая и Панамы набрали девять и шесть очков соответственно и вышли в плей-офф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249283&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Соперники сборных Уругвая и Панамы на стадии ¼ финала определятся после заключительных матчей в группе D.

Сборная США в пятый раз принимала участие в Кубке Америки, ранее американские футболисты выступали на турнире в качестве приглашенной команды, лучшим результатом национальной команды США было итоговое четвертое место в 1995 году и 2016 году.