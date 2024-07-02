Сборная США не сумела выйти в плей-офф домашнего Кубка Америки
Сборная США проиграла Уругваю со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки.
Сборная США проиграла Уругваю со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки.
Единственный гол в этой встрече на 66-минуте забил защитник уругвайцев Матиас Оливера. Сборная США набрала три очка и заняла третье место в группе С и не смогла выйти в плей-офф домашнего Кубка Америки.
В другом матче группы С встречались сборные Панамы и Боливии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Панамы. В составе победителей голы забили Хосе Фахардо, Эдуардо Герреро, Сесар Янис. За Боливию отличился Бруно Миланда. Сборные Уругвая и Панамы набрали девять и шесть очков соответственно и вышли в плей-офф.
Соперники сборных Уругвая и Панамы на стадии ¼ финала определятся после заключительных матчей в группе D.
Сборная США в пятый раз принимала участие в Кубке Америки, ранее американские футболисты выступали на турнире в качестве приглашенной команды, лучшим результатом национальной команды США было итоговое четвертое место в 1995 году и 2016 году.
Кубок Америки завершится 14 июля. В текущем розыгрыше состав участников турнира был увеличен до 16 команд. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.