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09:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная США не сумела выйти в плей-офф домашнего Кубка Америки

Сборная США проиграла Уругваю со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки.

США
Источник: AP 2023

Единственный гол в этой встрече на 66-минуте забил защитник уругвайцев Матиас Оливера. Сборная США набрала три очка и заняла третье место в группе С и не смогла выйти в плей-офф домашнего Кубка Америки.

В другом матче группы С встречались сборные Панамы и Боливии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Панамы. В составе победителей голы забили Хосе Фахардо, Эдуардо Герреро, Сесар Янис. За Боливию отличился Бруно Миланда. Сборные Уругвая и Панамы набрали девять и шесть очков соответственно и вышли в плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперники сборных Уругвая и Панамы на стадии ¼ финала определятся после заключительных матчей в группе D.

Сборная США в пятый раз принимала участие в Кубке Америки, ранее американские футболисты выступали на турнире в качестве приглашенной команды, лучшим результатом национальной команды США было итоговое четвертое место в 1995 году и 2016 году.

Кубок Америки завершится 14 июля. В текущем розыгрыше состав участников турнира был увеличен до 16 команд. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

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