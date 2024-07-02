Судья отказался пожать руку капитану сборной США: видео
Во время матча Кубка Америки капитан сборной США Кристиан Пулишич несколько раз оспаривал решения арбитра на повышенных тоннах.
Во время матча Кубка Америки капитан сборной США Кристиан Пулишич несколько раз оспаривал решения арбитра на повышенных тоннах.
В заключительном матче группового турнира Кубка Америка футболисты сборной США уступили команде Уругвая (0:1) и сенсационно покинули домашний турнир.
По окончании матча камеры зафиксировали, что Пулишич указал судьям в сторону празднующих уругвайцев и что-то крикнул. После этого он протянул им руку. Лайнсмен пожал руку футболисту, однако главный арбитр Кевин Ортега из Перу демонстративно проигнорировал американца.
«Не хочу много говорить о судье. Отказ от рукопожатия меня определенно раздражает. С этим у меня теперь ассоциируется весь турнир», — сказал Пулишич после игры.
25-летний Кристиан Пулишич с лета 2023 года выступает за «Милан». Ранее капитан сборной США играл за дортмундскую «Боруссию» и «Челси».
Кубок Америки проходит в 14 городах США с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у которых по 15 выигранных трофеев.