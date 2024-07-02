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13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Судья отказался пожать руку капитану сборной США: видео

Во время матча Кубка Америки капитан сборной США Кристиан Пулишич несколько раз оспаривал решения арбитра на повышенных тоннах.

США

В заключительном матче группового турнира Кубка Америка футболисты сборной США уступили команде Уругвая (0:1) и сенсационно покинули домашний турнир.

По окончании матча камеры зафиксировали, что Пулишич указал судьям в сторону празднующих уругвайцев и что-то крикнул. После этого он протянул им руку. Лайнсмен пожал руку футболисту, однако главный арбитр Кевин Ортега из Перу демонстративно проигнорировал американца.

«Не хочу много говорить о судье. Отказ от рукопожатия меня определенно раздражает. С этим у меня теперь ассоциируется весь турнир», — сказал Пулишич после игры.

25-летний Кристиан Пулишич с лета 2023 года выступает за «Милан». Ранее капитан сборной США играл за дортмундскую «Боруссию» и «Челси».

Кубок Америки проходит в 14 городах США с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у которых по 15 выигранных трофеев.

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