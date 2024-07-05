Тренера сборной Эквадора уволили после вылета с Кубка Америки
Главный тренер сборной Эквадора Феликс Санчес Бас покинул пост после поражения от Аргентины на Кубке Америки, сообщает Эквадорская федерация футбола.
Главный тренер сборной Эквадора Феликс Санчес Бас покинул пост после поражения от Аргентины на Кубке Америки, сообщает Эквадорская федерация футбола.
«Сегодня была достигнута договоренность о прекращении контракта с главным тренером Феликсом Санчесом Басом. Мы благодарим Феликса и его тренерский штаб за работу и профессионализм, желаем ему успехов в будущих проектах», — говорится в заявлении Эквадорской федерации футбола.
Напомним, сборная Эквадора уступила Аргентине в ¼ финала Кубка Америки. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У действующих победителей турнира на 35-й минуте гол забил Лисандро Мартинес, у сборной Эквадора на 90+1 минуте отличился Кевин Родригес. В серии пенальти аргентинцы были сильнее — 4:2. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пробил «паненкой» в перекладину и не сумел реализовать 11-метровый удар, голкипер Эмилиано Мартинес сделал два сейва.
48-летний испанский специалист возглавлял сборную Эквадора с марта 2023 года. Под его руководством национальная команда провела 19 матчей, в которых одержала 10 побед, потерпела шесть поражений и три раза сыграла вничью.
В полуфинале Кубка Америки аргентинцы сыграют с победителем матча между Венесуэлой и Канадой.
Кубок Америки проходит в США и завершится 14 июля.