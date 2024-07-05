Тренера сборной Эквадора уволили после вылета с Кубка Америки

«Сегодня была достигнута договоренность о прекращении контракта с главным тренером Феликсом Санчесом Басом. Мы благодарим Феликса и его тренерский штаб за работу и профессионализм, желаем ему успехов в будущих проектах», — говорится в заявлении Эквадорской федерации футбола.

Напомним, сборная Эквадора уступила Аргентине в ¼ финала Кубка Америки. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У действующих победителей турнира на 35-й минуте гол забил Лисандро Мартинес, у сборной Эквадора на 90+1 минуте отличился Кевин Родригес. В серии пенальти аргентинцы были сильнее — 4:2. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пробил «паненкой» в перекладину и не сумел реализовать 11-метровый удар, голкипер Эмилиано Мартинес сделал два сейва.

48-летний испанский специалист возглавлял сборную Эквадора с марта 2023 года. Под его руководством национальная команда провела 19 матчей, в которых одержала 10 побед, потерпела шесть поражений и три раза сыграла вничью.

В полуфинале Кубка Америки аргентинцы сыграют с победителем матча между Венесуэлой и Канадой.

Кубок Америки проходит в США и завершится 14 июля.