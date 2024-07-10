Дебютный гол Месси помог Аргентине выйти в финал Кубка Америки

В составе победителей забитыми мячами отметились Хулиан Альварес (22-я минута) и Лионель Месси (51), для которого этот гол стал первым на турнире. Капитан сборной Аргентины стал вторым игроком в истории, сумевшим отличиться в шести розыгрышах турнира. Ранее это удалось только бразильцу Зизиньо (1942 году, 1945, 1946, 1949, 1953 и 1957). 37-летний Месси был признан лучшим игроком матча.

Аргентинцы в 30-й раз вышла в финал Кубка Америки. Команда Лионеля Скалони является 15-кратным победителем турнира. Следующий финалист Кубка Америки определится в матче между сборными Уругвая и Колумбии.

После победы в полуфинале Месси опубликовал пост в одной из соцсетей.

«Очень рад снова сыграть финальный матч Кубка Америки. Нам осталось сделать один шаг», — написал Месси, прикрепив к посту фото с полуфинального матча.