Сборная Колумбии сыграет с Аргентиной в финале Кубка Америки

Единственный гол в этой встрече на 39-й минуте забил Жефферсон Лерма с передачи полузащитника Хамеса Родригеса. В концовке первого тайма колумбийский игрок Даниель Муньос получил вторую желтую карточку и оставил свою команду на большую часть игры в меньшинстве.

32-летний Хамес Родригес отдал шестую голевую передачу в текущем розыгрыше Кубка Америки. Это лучший результат с 2011 года. Колумбиец обошел капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который в 2021 году сделал пять результативных передач на турнире. Хамес был признан лучшим игроком матча.

Сборная Колумбии вышла в финал Кубка Америки в третий раз в истории. В 1975 году колумбийцы стали вице-чемпионами, в 2001 году завоевали свой единственный трофей.

Ранее сборная Аргентины обыграла Канаду со счетом 2:0 и в 30-й раз вышла в финал Кубка Америки. Команда Лионеля Скалони является 15-кратным победителем турнира.

Сборные Уругвая и Канады 13 июля встретятся в матче за бронзовые награды турнира. Финал Кубка Америки состоится 14 июля.