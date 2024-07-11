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14:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава КФФ высказался о конфликте Черчесова с журналистом

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов поделился своим мнением о произошедшем на пресс-конференции эпизоде.

Казахстан
Источник: РИА "Новости"

В июне главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов выразил недовольство вопросом на казахском языке на пресс-конференции. Российский специалист отреагировал на вопрос журналиста словами: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать? Ведь никто не поймет».

"Станиславу Черчесову не нужно знать казахский язык, главное — понимать наш менталитет, традиции и культуру. Он должен уметь кратко изъясниться и поприветствовать на нашем языке — ему важно это понимать. От Черчесова только и требуется — уважать наш язык и традиции, а он, в свою очередь, дает все свои знания для казахстанского футбола.


Никаких вопросов по изучению Черчесовым казахского нет, и наши журналисты это приняли. Считаю, в этой истории нет ни правых, ни виноватых. У Станислава Саламовича свой специфический характер, и это все прекрасно понимают. У нас есть выражение: «Любая неприязнь всегда решается большим застольем». Мы, казахи, отдаем дань уважения каждому", — приводит слова Барменкулова Sport24.

Станислав Черчесов после инцидента на пресс-конференции начал изучение казахского языка.

Черчесов занял должность главного тренера национальной команды 3 июня 2024 года. Черчесов дебютирует во главе национальной команды Казахстана 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии. Сборная Казахстана сыграет в этом турнире в группе B3 с командами Норвегии, Австрии и Словении.

Станислав Черчесов находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

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