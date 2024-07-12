Нуньесу грозит длительная дисквалификация из-за драки с фанатами

Ранее сборная Колумбии обыграла Уругвай со счетом 1:0 и вышла в финал Кубка Америки, где встретится с Аргентиной. Матч пройдет в ночь на 15 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

После окончания матча матча уругвайские игроки вступили в потасовку с колумбийскими болельщиками. Впереди всех оказались нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и защитник «Барселоны» Рональд Араухо. Также Нуньес попытался бросить стул в фанатов, которые выкрикивали в его адрес оскорбления и показывали средний палец, но ему помешал охранник.

Позднее капитан сборной Уругвая Хосе Мария Хименес оправдал поведение партнеров по национальной команде защитой своих семей от пьяных фанатов.

Как сообщает Daily Mail, «Ливерпуль» проведет переговоры с Нуньесом и Федерацией футбола Уругвая, прежде чем принять какое-то решение по этому вопросу.