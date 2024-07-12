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09:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Нуньесу грозит длительная дисквалификация из-за драки с фанатами

Форвард «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес может получить длительную дисквалификацию из-за драки с колумбийскими фанатами после полуфинального матча Кубка Америки.

Уругвай
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Ранее сборная Колумбии обыграла Уругвай со счетом 1:0 и вышла в финал Кубка Америки, где встретится с Аргентиной. Матч пройдет в ночь на 15 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

После окончания матча матча уругвайские игроки вступили в потасовку с колумбийскими болельщиками. Впереди всех оказались нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и защитник «Барселоны» Рональд Араухо. Также Нуньес попытался бросить стул в фанатов, которые выкрикивали в его адрес оскорбления и показывали средний палец, но ему помешал охранник.

Позднее капитан сборной Уругвая Хосе Мария Хименес оправдал поведение партнеров по национальной команде защитой своих семей от пьяных фанатов.

Как сообщает Daily Mail, «Ливерпуль» проведет переговоры с Нуньесом и Федерацией футбола Уругвая, прежде чем принять какое-то решение по этому вопросу.

Также Нуньесу может грозить длительная дисквалификация от КОНМЕБОЛ. А ФИФА может наложить запрет, который повлияет на выступления Нуньеса за «Ливерпуль» в новом сезоне.

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