Фанаты пытались попасть на финал Кубка Америки через вентиляцию: видео

Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами. Начало матча было отложено почти на полтора часа из-за давки и беспорядков у стадиона. Проблемы возникли из-за большого наплыва безбилетников на матч и последующего за этим ужесточения мер безопасности.

В частности, в сети появилось видео, на котором колумбийские болельщики пытались попасть на финал, использую вентиляцию стадиона.

Во время предматчевых беспорядков полиция арестовала 12 человек. Еще семь человек обратились за получением медицинской помощи.