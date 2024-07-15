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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты пытались попасть на финал Кубка Америки через вентиляцию: видео

Сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0, д.в.) в финальном матче Кубка Америки.

Источник: БЕЛТА

Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами. Начало матча было отложено почти на полтора часа из-за давки и беспорядков у стадиона. Проблемы возникли из-за большого наплыва безбилетников на матч и последующего за этим ужесточения мер безопасности.

В частности, в сети появилось видео, на котором колумбийские болельщики пытались попасть на финал, использую вентиляцию стадиона.

Во время предматчевых беспорядков полиция арестовала 12 человек. Еще семь человек обратились за получением медицинской помощи.

США вместе с Канадой и Мексикой примет чемпионат мира по футболу 2026 года. Планируется, что на «Хард Рок Стэдиум» будут сыграны семь матчей турнира, в том числе матч за третье место.

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