В давке перед финалом Кубка Америки пострадали 12 человек: видео

В финале Кубка Америки 2024 года, прошедшем в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум», победу в игре с колумбийцами одержала сборная Аргентины. В дополнительное время единственный мяч встречи забил Лаутаро Мартинес.

Начало игры было перенесено из-за того, что большое количество болельщиков без билетов попытались прорваться на арену. Как сообщает Daily Mail, из-за случившегося пострадали 12 человек.

«Хард Рок Стэдиум» вмещает 65 тысяч человек. Сообщается о как минимум 7000 безбилетников, которые стремились пройти мимо турникетов и сотрудников правоохранительных органов. Полиция арестовала более 10 человек.