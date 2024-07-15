В давке перед финалом Кубка Америки пострадали 12 человек: видео
Начало матча было отложено более чем на час.
Начало матча было отложено более чем на час.
В финале Кубка Америки 2024 года, прошедшем в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум», победу в игре с колумбийцами одержала сборная Аргентины. В дополнительное время единственный мяч встречи забил Лаутаро Мартинес.
Начало игры было перенесено из-за того, что большое количество болельщиков без билетов попытались прорваться на арену. Как сообщает Daily Mail, из-за случившегося пострадали 12 человек.
«Хард Рок Стэдиум» вмещает 65 тысяч человек. Сообщается о как минимум 7000 безбилетников, которые стремились пройти мимо турникетов и сотрудников правоохранительных органов. Полиция арестовала более 10 человек.
Арена в Майами принимала шесть Супербоулов, регулярно проводит большие концерты ведущих мировых музыкантов. Например, в октябре там будет выступать Тейлор Свифт. На «Хард Рок Стэдиум» будут проведены семь матчей ближайшего чемпионата мира по футболу 2026 года.