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09:37 (мск), источник: Sportmail.ru

На Кубке Америки арестовали главу Федерации футбола Колумбии

Глава Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун и его сын были задержаны полицией после финального матча на Кубка Америки. Об этом сообщает портал CW+.

Колумбия
Аргентина
Источник: Miguel J Rodriguez Carrillo/Anadolu via Getty Images

Сборная Колумбии в решающем матче уступила Аргентине (0:1, д.в.), лишившись возможности выиграть второй континентальный трофей в истории.

Сообщается, что после матча Хесурун устроил драку в одной из VIP-зон стадиона «Хард Рок». 71-летний функционер пытался воспользоваться одним из лифтов, однако работники стадиона отдали приоритет аргентинцам, что спровоцировало потасовку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что активное участие в драке принял 43-летний сын Хесуруна, который нанес сотруднику службы безопасности стадиона несколько ударов кулаком. В итоге полиция задержала функционера и его сына, из-за чего они не смогли присутствовать на церемонии награждения. В скором времени они предстанут перед судом, где будет рассмотрен вопрос об их освобождении под залог.

Департамент полиции Майами также сообщил, что из-за беспорядков во время финального матча Кубка Америки в общей сложности было задержано 27 человек.

Хесурун возглавляет Федерацию футбола Колумбии с 2015 года. Также он является действующим вице-президентом КОНМЕБОЛ и входит в совет ФИФА.

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