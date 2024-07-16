На Кубке Америки арестовали главу Федерации футбола Колумбии
Глава Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун и его сын были задержаны полицией после финального матча на Кубка Америки. Об этом сообщает портал CW+.
Сборная Колумбии в решающем матче уступила Аргентине (0:1, д.в.), лишившись возможности выиграть второй континентальный трофей в истории.
Сообщается, что после матча Хесурун устроил драку в одной из VIP-зон стадиона «Хард Рок». 71-летний функционер пытался воспользоваться одним из лифтов, однако работники стадиона отдали приоритет аргентинцам, что спровоцировало потасовку.
Отмечается, что активное участие в драке принял 43-летний сын Хесуруна, который нанес сотруднику службы безопасности стадиона несколько ударов кулаком. В итоге полиция задержала функционера и его сына, из-за чего они не смогли присутствовать на церемонии награждения. В скором времени они предстанут перед судом, где будет рассмотрен вопрос об их освобождении под залог.
Департамент полиции Майами также сообщил, что из-за беспорядков во время финального матча Кубка Америки в общей сложности было задержано 27 человек.
Хесурун возглавляет Федерацию футбола Колумбии с 2015 года. Также он является действующим вице-президентом КОНМЕБОЛ и входит в совет ФИФА.