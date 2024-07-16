На Кубке Америки арестовали главу Федерации футбола Колумбии

Источник: Miguel J Rodriguez Carrillo/Anadolu via Getty Images

Сборная Колумбии в решающем матче уступила Аргентине (0:1, д.в.), лишившись возможности выиграть второй континентальный трофей в истории.

Сообщается, что после матча Хесурун устроил драку в одной из VIP-зон стадиона «Хард Рок». 71-летний функционер пытался воспользоваться одним из лифтов, однако работники стадиона отдали приоритет аргентинцам, что спровоцировало потасовку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241833&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что активное участие в драке принял 43-летний сын Хесуруна, который нанес сотруднику службы безопасности стадиона несколько ударов кулаком. В итоге полиция задержала функционера и его сына, из-за чего они не смогли присутствовать на церемонии награждения. В скором времени они предстанут перед судом, где будет рассмотрен вопрос об их освобождении под залог.

Департамент полиции Майами также сообщил, что из-за беспорядков во время финального матча Кубка Америки в общей сложности было задержано 27 человек.