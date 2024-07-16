КОНМЕБОЛ обвинила руководство стадиона в Майами в давке

«Во время финала, проходившего в Майами, болельщики без билетов вышли к стадиону, что задержало нормальный доступ для тех, у кого были билеты, замедлило вход и привело к закрытию ворот. В этой ситуации КОНМЕБОЛ подчинялась решениям, принятым руководством стадиона, в соответствии с договорными обязательствами, установленными для обеспечения безопасности. КОНМЕБОЛ рекомендовала властям проверенные процедуры для мероприятий такого масштаба, которые не были приняты во внимание. Мы сожалеем, что акты насилия омрачили финал, который должен был стать великим праздником спорта», — говорится в заявлении организации.