КОНМЕБОЛ обвинила руководство стадиона в Майами в давке

«Во время финала, проходившего в Майами, болельщики без билетов вышли к стадиону, что задержало нормальный доступ для тех, у кого были билеты, замедлило вход и привело к закрытию ворот. В этой ситуации КОНМЕБОЛ подчинялась решениям, принятым руководством стадиона, в соответствии с договорными обязательствами, установленными для обеспечения безопасности. КОНМЕБОЛ рекомендовала властям проверенные процедуры для мероприятий такого масштаба, которые не были приняты во внимание. Мы сожалеем, что акты насилия омрачили финал, который должен был стать великим праздником спорта», — говорится в заявлении организации.
В финале Кубка Америки, прошедшем в Майами на «Хард Рок Стэдиум», победу в игре с колумбийцами со счетом 1:0 одержала сборная Аргентины.
Начало игры было перенесено более чем на час из-за того, что болельщики без билетов попытались прорваться на арену. Как сообщает Daily Mail, из-за случившегося пострадали 12 человек.
«Хард Рок Стэдиум» вмещает 65 тысяч человек. Сообщается о как минимум 7000 безбилетников, которые стремились пройти мимо турникетов и сотрудников правоохранительных органов. Полиция арестовала более 10 человек.