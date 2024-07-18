В Аргентине уволили чиновника за просьбу к Месси извиниться
Президент Аргентины Хавьер Милей уволил заместителя министра спорта Аргентины Хулио Гарро. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Аргентины Хавьер Милей уволил заместителя министра спорта Аргентины Хулио Гарро. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Накануне Гарро в интервью местной радиостанции заявил, что капитану сборной Аргентину Лионелю Месси нужно извиниться за скандал с расистской песней в адрес французских футболистов, исполненной в раздевалке после победы в Кубке Америки. По мнению чиновника, такой скандал выставляет страну после большого триумфа в плохом свете. Спустя несколько часов Гарро опроверг свои слова.
«Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта», — сказано в сообщении.
Федерации футбола Франции подала официальную жалобу на поведение игроков сборной Аргентины, после которой ФИФА инициировала официальное расследование. Полузащитник Энцо Фернандес, который вел прямой эфир из раздевалки сборной Аргентины, принес в социальных сетях публичные извинения.