Бывший тренер «Атлетико» возглавил сборную Мексики

В тренерский штаб Агирре также вошел экс-футболист сборной Мексики и «Барселоны» Рафаэль Маркес. Сообщается, что оба специалиста подготовят команду к чемпионату мира 2026 года.

На протяжении тренерской карьеры Агирре также работал в испанских «Мальорке», «Реал Сарагоса», «Эспаньоле», «Осасуне» и «Леганесе», мексиканском «Монтеррее», «Аль-Вахде» из ОАЭ, а также в сборных Египта и Японии.

Ранее прошлый главный тренер мексиканцев Хайме Лосано покинул свой пост. 45-летний Лосано в июне 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Мексики. После победы в Золотом кубке КОНКАКАФ он возглавил национальную команду на постоянной основе.

На прошедшем в США Кубке Америки сборная Мексики не смогла выйти в плей-офф. Мексиканцы заняли третье место в группе В с четырьмя очками. Трофей завоевала сборная Аргентины, обыграв в финальном матче национальную команду Колумбии со счетом 1:0.