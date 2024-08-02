Глушенков ответил на вопрос о конфликте с Валерием Карпиным

— Дмитрий Шнякин заявил, что у тебя якобы возник конфликт с Карпиным из-за того, что ты отказался выходить на поле. Хотя, судя по фактическим данным, это вряд ли возможно. Был ли у тебя какой-то разговор с Карпиным в последнее время и как ты сам объясняешь, почему оказываешься вне заявки?

— Как я уже сказал, комментировать чужие догадки или инсайды мне неинтересно. Если вызовут в сборную — приеду, если не вызовут — ничего страшного. Выступать за сборную своей страны — честь в любом случае, — приводит слова Глушенкова «Чемпионат».

Ранее тренер сборной России Николай Писарев опроверг слухи о конфликте Глушенкова с тренерским штабом национальной команды.

В марте главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Глушенкова в состав на товарищеские матчи. В мае нападающий сообщил, что не получил вызов на игру с командой Белоруссии из‑за повреждения.

«Никаких проблем со штабом у Глушенкова нет. Это вопрос готовности футболиста. Мы сейчас будем готовить расширенный список, и я думаю, он там должен быть», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Футболист уже успел забить пять мячей за клуб в четырех матчах.