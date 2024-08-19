Валерий Карпин объяснил невызов Миранчука и Чалова в сборную

Сбор команды Валерия Карпина начнется 1 сентября на базе в Новогорске. 5 сентября сборная России встретится с Вьетнамом на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября там же проведет матч с Таиландом.
«В расширенном списке сборной на данный момент 33 полевых игрока и пять вратарей. Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании. Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелетов за пару дней», — сказал Карпин.
«Ещё более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской “Атлантой”. Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Федора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте», — добавил главный тренер сборной России.
Также в расширенный состав не попал покинувший московский «Локомотив» полузащитник Антон Миранчук. Первый вызов в сборную получил нападающий датского «Вайле» Герман Онугха.