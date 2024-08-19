Валерий Карпин объяснил невызов Миранчука и Чалова в сборную

«Ещё более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской “Атлантой”. Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Федора Чалова. Как и прежде, в случае перехода футболиста в зарубежный клуб, учитывая, что сборная играет товарищеские матчи, мы готовы войти в положение и дать возможность освоиться на новом месте», — добавил главный тренер сборной России.