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Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Источник: Reuters

«Спасибо, Германия! Мне нравилось носить майку сборной», — подписал Нойер видео, опубликованное в одной из своих соцсетей.

38-летний Нойер впервые сыграл за национальную команду в июне 2009 года. Всего голкипер провел в составе сборной рекордные 124 матча, пропустив 118 голов и остаив ворота в неприкосновенности в 51 встрече, что также является рекордом по числу сухих матчей в составе Бундестим.

В 2014 году Нойер стал чемпионом мира. Футболист был признан лучшим вратарем турнира и получил «Золотую перчатку».Также Нойер стал бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР и дважды завоевал бронзу на Евро-2012 и Евро-2016.

Последним матчем за национальную команду для Нойера стал четвертьфинал Евро-2024 со сборной Испании (1:2 ОТ).