Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

38-летний Нойер впервые сыграл за национальную команду в июне 2009 года. Всего голкипер провел в составе сборной рекордные 124 матча, пропустив 118 голов и остаив ворота в неприкосновенности в 51 встрече, что также является рекордом по числу сухих матчей в составе Бундестим.