Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

«Спасибо, Германия! Мне нравилось носить майку сборной», — подписал Нойер видео, опубликованное в одной из своих соцсетей.
38-летний Нойер впервые сыграл за национальную команду в июне 2009 года. Всего голкипер провел в составе сборной рекордные 124 матча, пропустив 118 голов и остаив ворота в неприкосновенности в 51 встрече, что также является рекордом по числу сухих матчей в составе Бундестим.
В 2014 году Нойер стал чемпионом мира. Футболист был признан лучшим вратарем турнира и получил «Золотую перчатку».Также Нойер стал бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР и дважды завоевал бронзу на Евро-2012 и Евро-2016.
Последним матчем за национальную команду для Нойера стал четвертьфинал Евро-2024 со сборной Испании (1:2 ОТ).