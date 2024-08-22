Тер Штеген отреагировал на решение Нойера завершить карьеру в сборной

Вчера, 22 августа, 38-летний Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Он впервые сыграл за национальную команду в июне 2009 года. Всего голкипер провел в составе сборной рекордные 124 матча, пропустив 118 голов и оставив ворота в неприкосновенности в 51 встрече, что также является рекордом по числу сухих матчей в составе Бундестим.