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Тер Штеген отреагировал на решение Нойера завершить карьеру в сборной

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген отреагировал на решение Мануэля Нойера завершить карьеру в национальной команде.

Источник: AP 2023

«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии. Навсегда чемпион мира и легенда немецкого футбола!» — написал тер Штеген в одной из своих соцсетей.

32-летний тер Штеген выступает за сборную Германии с 2012 года. Голкипер провел за национальную команду 40 матчей, большая часть из которых — товарищеские. Тер Штеген ни разу не вышел в старте на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.

Вчера, 22 августа, 38-летний Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Он впервые сыграл за национальную команду в июне 2009 года. Всего голкипер провел в составе сборной рекордные 124 матча, пропустив 118 голов и оставив ворота в неприкосновенности в 51 встрече, что также является рекордом по числу сухих матчей в составе Бундестим.

В 2014 году Нойер стал чемпионом мира. Футболист был признан лучшим вратарем турнира и получил «Золотую перчатку». Также Нойер стал бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР и дважды завоевал бронзу на Евро-2012 и Евро-2016.