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Сафонов войдет в состав сборной России на матчи в сентябре

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов войдет в окончательный состав на товарищеские матчи национальной команды в сентябре, сообщает «РБ Спорт».

Источник: РИА "Новости"

Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Вьетнама 5 сентября на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября на этом же стадионе российские футболисты встретятся с национальной командой Таиланда.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России и Сафонов обсудят вопрос вызова и подумают, стоит ли вратарю уезжать из расположения французской команды спустя два месяца после перехода.

По новой информации источника, Сафонов согласился приехать в расположение национальной команды.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.

В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии, выиграв со счетом 4:0 в Москве в марте и против Беларуси, одержав победу с таким же счетом в Минске в июне.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял о цели проводить не менее восьми товарищеских матчей за календарный год.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.