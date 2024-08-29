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Назван окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи

Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Вьетнама 5 сентября на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября на этой же арене российские футболисты проведут матч с национальной командой Таиланда.

Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Сразу четверо футболистов могут дебютировать за сборную в играх с Вьетнамом и Таиландом. Впервые на сборы вызван 19-летний Алексей Батраков. Провести первые игры за национальную команду могут Евгений Латышонок, Дмитрий Воробьев и Тамерлан Мусаев.

Футбол
Товарищеские матчи 2024
5.09.2024, 16:00
Вьетнам
-
Россия
-

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Андрей Лунев («Динамо»), Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Футбол
Товарищеские матчи 2024
7.09.2024, 16:00
Россия
-
Таиланд
-

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

Лучший бомбардир чемпионата Дании прошлого сезона Герман Онугха не вошел в окончательный состав. Также Валерий Карпин не стал вызывать травмированных Максима Глушенкова («Зенит»), Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), сменивших недавно клубы Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед») и Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который на данный момент находится без команды.