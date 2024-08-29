Назван окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи

Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Сразу четверо футболистов могут дебютировать за сборную в играх с Вьетнамом и Таиландом. Впервые на сборы вызван 19-летний Алексей Батраков. Провести первые игры за национальную команду могут Евгений Латышонок, Дмитрий Воробьев и Тамерлан Мусаев.