Назван окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи

Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Сразу четверо футболистов могут дебютировать за сборную в играх с Вьетнамом и Таиландом. Впервые на сборы вызван 19-летний Алексей Батраков. Провести первые игры за национальную команду могут Евгений Латышонок, Дмитрий Воробьев и Тамерлан Мусаев.
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Андрей Лунев («Динамо»), Евгений Латышонок («Зенит»).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).
Лучший бомбардир чемпионата Дании прошлого сезона Герман Онугха не вошел в окончательный состав. Также Валерий Карпин не стал вызывать травмированных Максима Глушенкова («Зенит»), Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), сменивших недавно клубы Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед») и Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который на данный момент находится без команды.