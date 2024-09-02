Защитник махачкалинского «Динамо» вызван в сборную России

Валентин Пальцев получил свой первый вызов в национальную команду. 29 августа главный тренер сборной России объявил состав на матчи против сборных Вьетнама и Таиланда. Обе игры пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил вызов защитника клуба Валентина Пальцева в сборную России.
«Валентин Пальцев действительно вызван в сборную России. Конечно, мы гордимся. Это говорит о том, что мы работаем правильно, помогаем игрокам раскрываться. Для нас это приятно и является честью», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».
Валентин Пальцев ранее выступал за «Волну», «Химки» и «КАМАЗ». В махачкалинский клуб защитник перешел в июне этого года.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался в подмосковном Новогорске 1 сентября. С февраля 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи — ФИФА и УЕФА отстранила клубы и сборные из России от участия в международных турнирах.