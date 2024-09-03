Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая

«Это будет мой последний матч за сборную. Я много думал об этом и анализировал, время пришло. Я ухожу со спокойной душой, потому что отдал сборной все, что мог. Я ни о чем не жалею. Меня очень радует, что я делаю это по собственному желанию, а не из-за травм или отсутствия в составе. Надеюсь на большое празднование и победу команды, потому что это все еще квалификация ЧМ, на кону три очка, и мы должны отнестись к этому серьезно», — сказал Суарес, с трудом сдерживая слезы.