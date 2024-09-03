Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая

Последним матчем 37-летнего нападающего за сборную станет домашняя встреча отбора ЧМ-2026 против Парагвая, которая пройдет в ночь на субботу, 7 сентября.
«Это будет мой последний матч за сборную. Я много думал об этом и анализировал, время пришло. Я ухожу со спокойной душой, потому что отдал сборной все, что мог. Я ни о чем не жалею. Меня очень радует, что я делаю это по собственному желанию, а не из-за травм или отсутствия в составе. Надеюсь на большое празднование и победу команды, потому что это все еще квалификация ЧМ, на кону три очка, и мы должны отнестись к этому серьезно», — сказал Суарес, с трудом сдерживая слезы.
Суарес дебютировал в сборной Уругвая в феврале 2007 года. Он провел за национальную команду 142 матча, в которых забил 69 голов. Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной, а также занимает второе место по числу сыгранных матчей, уступая по этому показателю лишь защитнику Диего Годину (161).
В 2010 году Суарес вместе со сборной занял четвертое место на чемпионате мира в ЮАР, а спустя год выиграл с ней Кубок Америки. Минувшим летом нападающий помог национальной команде завоевать бронзу на Кубке Америки, который проходил в США. В матче за третье место против сборной Канады (2:2, 4:3 пен.) Суарес в добавленное время сравнял счет, а в серии пенальти реализовал решающий удар с точки.