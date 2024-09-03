Роналду: Даже не думал о завершении карьеры в сборной Португалии

«Мне и в голову не приходило, что моя карьера в сборной подошла к концу. Напротив, появилось еще больше желания продолжать. Мотивация заключается в том, чтобы играть за сборную и победить в Лиге наций. Это наше следующее соревнование, поэтому мы хотим подготовиться наилучшим образом. Мы уже выигрывали этот турнир, и хотим повторить этот успех еще раз», — приводит слова Криштиану A Bola.