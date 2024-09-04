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Роналду назвал условие для своего ухода из сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде. Об этом сообщает A Bola.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Сейчас я чувствую — и слова тренера это демонстрируют — что я продолжаю быть ценным активом для сборной. Если этого больше не будет, если я не буду ценным активом, я буду первым, кто уйдёт. Но если я уйду, то уйду с чистой совестью. Я знаю, кто я, что я могу сделать, что я делаю и что я продолжу делать. Я вижу настоящее позитивно», — сказал Роналду.

Криштиану Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Он провел за национальную команду 212 матчей, в которых забил 130 голов и сделал 47 результативных передач. 39-летний португалец был вызван в сборную на матчи Лиги наций с Хорватией (5 сентября) и Шотландией (8 сентября).