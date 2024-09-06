Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Далер Кузяев: Мне не скучно было играть с Вьетнамом

Полузащитник сборной России и французского клуба «Гавр» Далер Кузяев высказался после победы в товарищеском матче над сборной Вьетнама (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Играть с Вьетнамом не было скучно. Я с большим удовольствием играл. Все были настроены играть с первой минуты. Вьетнам неплохо действовал, было несколько опасных моментов. В каких-то они нас даже простили», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

Напомним, сборная России обыграла Вьетнам со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Ханое на стадионе «Ми Динь».

Кузяев вышел в стартовом составе и стал автором первого гола на 24-й минуте матча, замкнув головой подачу Тамерлана Мусаева.

На 61-й минуте вьетнамцы забили мяч в свои ворота. Защитник Ван Тан Ву сделал передачу в сторону вратаря Ван Лам Данга, который не сумел попасть по мячу.

Окончательный счет в матче на 77-й минуте установил Тамерлан Мусаев, отметившийся забитым мячом в дебютном матче за национальную команду.

Команда Валерия Карпина одержала третью разгромную победу кряду с общим счетом 11:0. В марте в Москве российская сборная обыграла Сербию со счетом 4:0, а в июне в Минске уверенно обыграла Беларусь с таким же счетом.

В субботу, 7 сентября, сборная России на этом же стадионе сыграет с командой Таиланда.


Ранее стало известно о планах РФС до конца года организовать еще четыре товарищеских матча для сборной.

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
Ву Ван Танх
61′
Тамерлан Мусаев
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти