Далер Кузяев: Мне не скучно было играть с Вьетнамом

«Играть с Вьетнамом не было скучно. Я с большим удовольствием играл. Все были настроены играть с первой минуты. Вьетнам неплохо действовал, было несколько опасных моментов. В каких-то они нас даже простили», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».