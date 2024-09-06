Далер Кузяев: Мне не скучно было играть с Вьетнамом

«Играть с Вьетнамом не было скучно. Я с большим удовольствием играл. Все были настроены играть с первой минуты. Вьетнам неплохо действовал, было несколько опасных моментов. В каких-то они нас даже простили», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».
Напомним, сборная России обыграла Вьетнам со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Ханое на стадионе «Ми Динь».
Кузяев вышел в стартовом составе и стал автором первого гола на 24-й минуте матча, замкнув головой подачу Тамерлана Мусаева.
На 61-й минуте вьетнамцы забили мяч в свои ворота. Защитник Ван Тан Ву сделал передачу в сторону вратаря Ван Лам Данга, который не сумел попасть по мячу.
Окончательный счет в матче на 77-й минуте установил Тамерлан Мусаев, отметившийся забитым мячом в дебютном матче за национальную команду.
Команда Валерия Карпина одержала третью разгромную победу кряду с общим счетом 11:0. В марте в Москве российская сборная обыграла Сербию со счетом 4:0, а в июне в Минске уверенно обыграла Беларусь с таким же счетом.
В субботу, 7 сентября, сборная России на этом же стадионе сыграет с командой Таиланда.
Ранее стало известно о планах РФС до конца года организовать еще четыре товарищеских матча для сборной.