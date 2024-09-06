Карпин рассказал, какие футболисты сыграют против Таиланда

«У Таиланда есть два-три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Персонально играть никто ни по кому не будет. Мы смотрим на командую игру. Выделять кого-то не буду. Тактически — да, это организованная команда. С Масатадой Исии они провели уже много времени, у них не такая ситуация, как у сборной Вьетнама», — добавил Карпин.