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Карпин рассказал, какие футболисты сыграют против Таиланда

7 сентября на стадионе «Ми Динь» в Ханое сборной России предстоит встретиться с командой Таиланда.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как прошло восстановление игроков после матча с Вьетнамом, а также поделился информацией о том, кто сможет принять участие в товарищеской игре с национальной командой Таиланда.

Футбол
Товарищеские матчи 2024
7.09.2024, 16:00
Россия
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Таиланд
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«Восстановление прошло как обычно, ничего нового. Восстановились, поели, поспали, надеюсь, хорошо. У нас же не 40 человек состав. Конечно, с Таиландом стоит ждать тех, кто выходил во втором тайме. Например, тот же Глебов», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Также Валерий Карпин высказался о силе состава национальной команды Таиланда.

«У Таиланда есть два-три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Персонально играть никто ни по кому не будет. Мы смотрим на командую игру. Выделять кого-то не буду. Тактически — да, это организованная команда. С Масатадой Исии они провели уже много времени, у них не такая ситуация, как у сборной Вьетнама», — добавил Карпин.

5 сентября сборная России разгромила соперников из команды Вьетнама — 3:0.