Карпин рассказал, какие футболисты сыграют против Таиланда

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как прошло восстановление игроков после матча с Вьетнамом, а также поделился информацией о том, кто сможет принять участие в товарищеской игре с национальной командой Таиланда.
«Восстановление прошло как обычно, ничего нового. Восстановились, поели, поспали, надеюсь, хорошо. У нас же не 40 человек состав. Конечно, с Таиландом стоит ждать тех, кто выходил во втором тайме. Например, тот же Глебов», — заявил Карпин на пресс-конференции.
Также Валерий Карпин высказался о силе состава национальной команды Таиланда.
«У Таиланда есть два-три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Персонально играть никто ни по кому не будет. Мы смотрим на командую игру. Выделять кого-то не буду. Тактически — да, это организованная команда. С Масатадой Исии они провели уже много времени, у них не такая ситуация, как у сборной Вьетнама», — добавил Карпин.
5 сентября сборная России разгромила соперников из команды Вьетнама — 3:0.