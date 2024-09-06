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«Наконец-то нормально поем». Сафонову приготовили борщ во Вьетнаме

Вратарю сборной России Матвею Сафонову впервые за долгое время отведал борщ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В соцсетях национальной команды появилось видео, на котором Сафонов на командном ужине накладывает свое любимое блюдо в тарелку.

«Наконец-то нормально поем», — сказал Сафонов.

Ранее Сафонов рассказал, что скучает во Франции по русской кухне, а его любимым блюдом является борщ. 25-летний вратарь выразил надежду, что ему удастся встретиться с борщом в расположении национальной команды.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что Сафонов отыграет весь матч с Таиландом, который запланирован на субботу, 7 сентября. Товарищеский матч против сборной Вьетнама (3:0) вратарь «ПСЖ» провел на скамейке запасных.