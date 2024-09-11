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Карпин рассказал об изменениях Сафонова после перехода в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил изменения у голкипера национальной команды Матвея Сафонова после перехода в «ПСЖ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за €20 млн. Он стал самой дорогой покупкой в истории чемпионата Франции среди вратарей. Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до лета 2029 года. Воспитанник «Краснодара» конкурирует за место в воротах «ПСЖ» с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и испанцем Арнау Тенасом.

— Вы почувствовали, что Матвей как-то изменился за время, проведенное в «ПСЖ»?

— Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило — я наконец-то увидел его в тренажерном зале! Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб как «ПСЖ» у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Также Карпин допустил, что в октябре за сборную могут сыграть братья Миранчуки и Александр Головин.

— Антон Миранчук перешел в швейцарский «Сьон», его брат Алексей осваивается в МЛС, Головин восстановился от травмы в «Монако». Насколько велик шанс увидеть в заявке сборной на октябрьские матчи наших легионеров?

— Если они освоятся и будут регулярно играть в своих клубах, то, конечно, большой шанс, что мы увидим их в октябре в сборной России, — сказал Карпин.