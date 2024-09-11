Карпин рассказал об изменениях Сафонова после перехода в «ПСЖ»

— Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило — я наконец-то увидел его в тренажерном зале! Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб как «ПСЖ» у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.