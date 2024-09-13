Дюков: Выезд в Ханой был бы успешным, если бы провели два матча

«Проведение одного матча лучше, чем отсутствие игр. Наверное, можно было бы считать выезд в Ханой успешным, если бы провели два матча. Но есть объективные причины, которые не позволили нам этого сделать, — погодные условия. Так бывает, к этому надо быть готовыми. Каких-то серьезных поводов для расстройства нет. Матч был важен для того, чтобы команда ещё раз собралась, чтобы футболисты, в том числе и новые, услышали требования, которые предъявляет главный тренер, попробовали воплотить на поле те рекомендации, которые даёт тренерский штаб. Это товарищеский матч, но он также идет в рейтинг ФИФА», — цитирует Дюкова «Чемпионат».