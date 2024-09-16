В РФС сообщили о планах провести товарищеский матч с Уругваем

«Уругвай — это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте. Стоит ли ожидать этой встречи осенью? Этой осенью нет. По ощущениям, это может случиться в следующие периоды — в 2025 или 2026 году», — сказал Митрофанов.
Сборные России и Уругвая дважды встречались между собой. В мае 2012 года команды провели товарищеский матч в Москве в рамках подготовки российской команды к Евро-2012, который закончился со счетом 1:1. В июне 2018 года Уругвай в Самаре разгромил Россию со счетом 3:0 в матче группового этапа ЧМ-2018.
В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча — против Сербии (4:0) в Москве в марте, против Беларуси (4:0) в Минске в июне и против Вьетнама (3:0) в Ханое в сентябре.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о переговорах по организации еще нескольких товарищеских матчей, которые состоятся в октябре и ноябре.