В РФС сообщили о планах провести товарищеский матч с Уругваем

«Уругвай — это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте. Стоит ли ожидать этой встречи осенью? Этой осенью нет. По ощущениям, это может случиться в следующие периоды — в 2025 или 2026 году», — сказал Митрофанов.