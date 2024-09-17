Дзюба — о сборной: С Вьетнамом и Кубой могу даже пьяным сыграть

«В первую очередь, задача — помочь “Акрону” сохранить прописку в РПЛ. Потому что команда молодая, в первый раз вышла в элиту. И для нас будет большая честь остаться в премьер-лиге. И мы все для этого сделаем. Если решим эту задачу, будет прекрасно. Если мне при этом еще удастся много забивать и отдавать передач, это будет еще лучше. Я в любом случае постараюсь побольше забивать голов и отдавать передач», — добавил форвард.