Дзюба — о сборной: С Вьетнамом и Кубой могу даже пьяным сыграть

Последний раз в составе национальной команды Артем Дзюба сыграл 21 июня 2021 года в матче группового этапа чемпионата Европы 2020 со сборной Дании. Также он делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной вместе с Александром Кержаковым — 30 мячей.
«Против Вьетнама, Кубы… Кого там еще… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе», — заявил Дзюба в интервью «Известиям».
В последний день летнего трансферного окна 36-летний нападающий Артем Дзюба на правах свободного агента перешел в «Акрон». Артем рассказал, какие цели ставит руководство тольяттинского клуба перед игроками.
«В первую очередь, задача — помочь “Акрону” сохранить прописку в РПЛ. Потому что команда молодая, в первый раз вышла в элиту. И для нас будет большая честь остаться в премьер-лиге. И мы все для этого сделаем. Если решим эту задачу, будет прекрасно. Если мне при этом еще удастся много забивать и отдавать передач, это будет еще лучше. Я в любом случае постараюсь побольше забивать голов и отдавать передач», — добавил форвард.
Ранее Дзюба выступал в РПЛ за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Артем является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол).