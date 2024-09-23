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Глушенков ответил на желание Карпина поговорить с ним тет-а-тет

Атакующий футболист «Зенита» Максим Глушенков ответил на желание главного тренера сборной России Валерия Карпина поговорить с ним тет-а-тет, глаза в глаза.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе вышло интервью Максима Глушенкова, в котором он признался, что матчи за сборную России с Вьетнамом его не мотивируют: «Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересней будет».

23 сентября Глушенков был включен в расширенный список сборной России на матчи в октябре. Карпин отметил, что слова игрока «Зенита» в нашумевшем интервью повлияли на решение вызвать игрока в сборную: «Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию».

«Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны — большая честь. Ничего не изменилось. Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм. К встрече с Карпиным готов. Никогда не ухожу от разговоров», — передает слова Глушенков «Матч ТВ».

Летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист провел за сине-бело-голубых шесть матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022 году и с Катаром в 2023 году.

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