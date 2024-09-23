Глушенков ответил на желание Карпина поговорить с ним тет-а-тет

«Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны — большая честь. Ничего не изменилось. Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм. К встрече с Карпиным готов. Никогда не ухожу от разговоров», — передает слова Глушенков «Матч ТВ».