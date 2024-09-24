Слуцкий отказался возглавить сборную Китая по футболу

Российскому специалисту на пресс-конференции задали вопрос о возможном назначении на пост главного тренера китайской сборной.
«Я люблю “Шанхай Шэньхуа” и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — ответил Слуцкий.
В феврале 2024 года сборную Китая возглавил серб Бранко Иванович, который сменил на этом посту соотечественника Александара Янковича. Под его руководством китайская сборная провела шесть матчей в азиатском отборе на ЧМ-2026, сумев обыграть только Сингапур (4:1). Китайцы проиграли три последних матча, уступив Южной Корее (0:1), Японии (0:7) и Саудовской Аравии (1:2).
Сборная Китая с 2002 года не может отобраться на чемпионат мира. С тех пор командой руководили 15 разных тренеров.
На ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, впервые в истории выступят 48 национальных команд. Количество прямых путевок для Азии увеличилось вдвое — с четырех до восьми. Еще одна команда будет участвовать в межконтинентальных стыковых матчах.
Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января. Под руководством 53-летнего российского специалиста клуб идет на втором месте в китайской Суперлиге, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. «Шэньхуа» является самой крепкой обороной в лиге — за 26 матчей они пропустили всего 16 мячей.
В тренерский штаб Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» входят Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.
В среду, 25 сентября, «Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Шанхай Порт» в полуфинале Кубка Китая. Начало матча — в 14:35 по московскому времени.