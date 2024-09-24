Слуцкий отказался возглавить сборную Китая по футболу

В феврале 2024 года сборную Китая возглавил серб Бранко Иванович, который сменил на этом посту соотечественника Александара Янковича. Под его руководством китайская сборная провела шесть матчей в азиатском отборе на ЧМ-2026, сумев обыграть только Сингапур (4:1). Китайцы проиграли три последних матча, уступив Южной Корее (0:1), Японии (0:7) и Саудовской Аравии (1:2).