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Слуцкий отказался возглавить сборную Китая по футболу

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не планирует работать в сборной Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Российскому специалисту на пресс-конференции задали вопрос о возможном назначении на пост главного тренера китайской сборной.

«Я люблю “Шанхай Шэньхуа” и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — ответил Слуцкий.

В феврале 2024 года сборную Китая возглавил серб Бранко Иванович, который сменил на этом посту соотечественника Александара Янковича. Под его руководством китайская сборная провела шесть матчей в азиатском отборе на ЧМ-2026, сумев обыграть только Сингапур (4:1). Китайцы проиграли три последних матча, уступив Южной Корее (0:1), Японии (0:7) и Саудовской Аравии (1:2).

Сборная Китая с 2002 года не может отобраться на чемпионат мира. С тех пор командой руководили 15 разных тренеров.

На ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, впервые в истории выступят 48 национальных команд. Количество прямых путевок для Азии увеличилось вдвое — с четырех до восьми. Еще одна команда будет участвовать в межконтинентальных стыковых матчах.

Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января. Под руководством 53-летнего российского специалиста клуб идет на втором месте в китайской Суперлиге, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. «Шэньхуа» является самой крепкой обороной в лиге — за 26 матчей они пропустили всего 16 мячей.

В тренерский штаб Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» входят Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.

В среду, 25 сентября, «Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Шанхай Порт» в полуфинале Кубка Китая. Начало матча — в 14:35 по московскому времени.

Китай