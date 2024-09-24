Экс-игрок сборной России осужден на 9,5 лет по делу о наркотиках

28 октября 2023 года бывшего футболиста задержали с метилэфедроном общим весом почти 500 грамм. Прикубанский районный суд Краснодара признал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева виновным по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере и осудил на срок девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.