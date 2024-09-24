Экс-игрок сборной России осужден на 9,5 лет по делу о наркотиках

28 октября 2023 года бывшего футболиста задержали с метилэфедроном общим весом почти 500 грамм. Прикубанский районный суд Краснодара признал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева виновным по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере и осудил на срок девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив СМС с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 г. Эти наркотики он приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, но был задержан полицейским.
Бугаев играл за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В 2005 году вместе с «железнодорожниками» стал обладателем Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата страны. За сборную России провел семь матчей, в том числе два на чемпионате Европы 2004 года.
В 2010 году Бугаев закончил игровую карьеру в возрасте 29 лет, после чего занимался в Краснодаре бизнесом по грузоперевозкам и сбору макулатуры.