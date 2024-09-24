Черчесов: При мне Дзюба всегда вызывался бы в сборную России

«Что касается отношений с Артемом Дзюбой, то он в прямом и переносном смысле большой мастер. Я рад, что он сейчас играет в “Акроне”, вносит свою лепту, отдал уже три голевые передачи за два матча. Естественно, если бы Артем был готов, то он бы вызывался в сборную вне зависимости от рекордов и возраста. Главное, чтобы он приносил пользу. Когда Дзюба в хорошей форме, психологическом состоянии и с мотивацией, то играл бы в сборной и принес пользу. Я с 18 лет его тренировал в “Спартаке”, так что знаю его, на каких нотах и инструментах играть. У нас с ним не было никаких проблем», — добавил специалист.