Черчесов: При мне Дзюба всегда вызывался бы в сборную России

Станислав Черчесов ответил на вопрос, отменил бы политику формирования сборной при Валерии Карпине, когда в команду не вызываются игроки старше 30 лет.
«Сейчас в сборной есть игроки старше 30. Например, Кузяеву 31, еще кому-то — столько же. По-моему, там ограничение было не в 30 лет, а в 25, насколько я помню. Я на последнем чемпионате мира играл, когда мне было 40 лет. Если я в свой паспорт не заглядывал, то какое моральное право имею заглядывать в чужой? У каждого тренера свой подход, и в связи с политической ситуацией, может, уже готовят команду на будущее. И в этом тоже есть логика», — приводит слова Черчесова «Советский спорт».
«Что касается отношений с Артемом Дзюбой, то он в прямом и переносном смысле большой мастер. Я рад, что он сейчас играет в “Акроне”, вносит свою лепту, отдал уже три голевые передачи за два матча. Естественно, если бы Артем был готов, то он бы вызывался в сборную вне зависимости от рекордов и возраста. Главное, чтобы он приносил пользу. Когда Дзюба в хорошей форме, психологическом состоянии и с мотивацией, то играл бы в сборной и принес пользу. Я с 18 лет его тренировал в “Спартаке”, так что знаю его, на каких нотах и инструментах играть. У нас с ним не было никаких проблем», — добавил специалист.
Последний раз в составе сборной России Дзюба играл в июне 2021 года в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4). Всего на его счету 55 матчей за национальную команду, в которых он забил 30 мячей и сделал 15 результативных передач. Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым.