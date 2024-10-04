Суарес обрушился с критикой на главного тренера сборной Уругвая

«На базе сотрудникам не разрешают заходить к нам, здороваться с нами и обедать. Они должны быть осторожны даже у двери, через которую входят. У меня разрывается сердце от того, что сейчас жизнь там именно такая. Матиас Весино был первым, кто это заметил. Никто не задается вопросом, почему Весино ушел из сборной в возрасте всего 30 лет? На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил о них ради спокойствия в команде. Многие игроки устроили встречу, чтобы попросить тренера хотя бы здороваться с нами, но он даже не сказал нам “привет”, — рассказал Суарес в шоу DirecTV “De fútbol se habla así”.