Суарес обрушился с критикой на главного тренера сборной Уругвая

Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о негативной атмосфере, которую создает в команде главный тренер Марсело Бьелса.
«На базе сотрудникам не разрешают заходить к нам, здороваться с нами и обедать. Они должны быть осторожны даже у двери, через которую входят. У меня разрывается сердце от того, что сейчас жизнь там именно такая. Матиас Весино был первым, кто это заметил. Никто не задается вопросом, почему Весино ушел из сборной в возрасте всего 30 лет? На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил о них ради спокойствия в команде. Многие игроки устроили встречу, чтобы попросить тренера хотя бы здороваться с нами, но он даже не сказал нам “привет”, — рассказал Суарес в шоу DirecTV “De fútbol se habla así”.
«Бьелса проводит конференцию и говорит чудесные вещи о людях, но в Нью-Йорке однажды, он попросил нас не останавливаться, чтобы поприветствовать людей, и я встал и сказал ему, что мы все равно поприветствуем их. У меня был пятиминутный разговор с Бьелсой, я говорил от лица команды, и в конце он просто ответил: “Большое спасибо”. Прошу не винить игроков, если что-то пойдет не так. Бьелса разъединил всю команду, что видно даже по тренировкам», — добавил Суарес.
37-летний Луис Суарес завершил карьеру в сборной, сыграв последний матч 6 сентября. Он выступает за «Интер Майами» в МЛС.
Марсело Бьелса ранее работал с аргентинскими клубами, сборными Аргентины и Чили, «Атлетиком» (Бильбао), «Марселем», «Лацио», «Лиллем» и «Лидсом». Национальную команду Уругвая Бьелса возглавил в мае 2023 года. Под его руководством «небесно-голубые» заняли третье место на Кубке Америки. В общей сложности сборная Уругвая провела 20 матчей при Бьелсе, в которых одержала 10 побед, 7 игр свела вничью и в трех проиграла.