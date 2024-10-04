Лукаку не будет выступать за сборную Бельгии до 2025 года

Ромелу Лукаку обратился к Бельгийской федерации футбола с заявлением, что не будет играть за национальную сборную до 2025 года, поскольку он полностью сосредоточен на своем новом клубе.
Лукаку не был включен в заявку сборной Бельгии на предстоящие игры Лиги наций против Италии и Франции. По информации СМИ, Лукаку решил не играть в международных матчах до нового года, поскольку ему нужно было время, чтобы освоиться в «Наполи», куда он перешел из «Челси» в летнее трансферное окно. За «Наполи» Лукаку забил два гола в пяти матчах во всех соревнованиях в этом сезоне, а также отдал три голевые передачи.
Воспитанник «Андерлехта» ранее выступал за такие клубы как «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Рому». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаку в 30 миллионов евро.
Ромелу Лукаку дебютировал в национальной команде в 2010 году в возрасте 17 лет. Нападающий забил 85 голов в 119 матчах за сборную Бельгии.