Лукаку не будет выступать за сборную Бельгии до 2025 года

Лукаку не был включен в заявку сборной Бельгии на предстоящие игры Лиги наций против Италии и Франции. По информации СМИ, Лукаку решил не играть в международных матчах до нового года, поскольку ему нужно было время, чтобы освоиться в «Наполи», куда он перешел из «Челси» в летнее трансферное окно. За «Наполи» Лукаку забил два гола в пяти матчах во всех соревнованиях в этом сезоне, а также отдал три голевые передачи.