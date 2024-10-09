«Люди из Пакистана». Карпин — о вероятном сопернике сборной России

«Матч вроде состоится, но это не точно. С кем? Люди из Пакистана, назовём это так. Есть ли смысл? Если это будут люди из Пакистана, то не вижу смысла в этом матче. Если этот матч будет подтверждён федерациями и ФИФА, то всё нормально. Если не будет, то матча не будет. Если это будет не национальная команда, то это будет неофициальный матч. В таком случае я смысла не вижу», — сказал Карпин.