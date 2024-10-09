«Люди из Пакистана». Карпин — о вероятном сопернике сборной России

«Матч вроде состоится, но это не точно. С кем? Люди из Пакистана, назовём это так. Есть ли смысл? Если это будут люди из Пакистана, то не вижу смысла в этом матче. Если этот матч будет подтверждён федерациями и ФИФА, то всё нормально. Если не будет, то матча не будет. Если это будет не национальная команда, то это будет неофициальный матч. В таком случае я смысла не вижу», — сказал Карпин.
Ранее появилась информация, что РФС договорился с Пакистаном о проведении товарищеского матча со сборной России 11 октября. При этом представитель Пакистанской федерации футбола сообщил, что в Москву может приехать неофициальная сборная Пакистана.
Сборная Пакистана занимает 197-е место в рейтинге ФИФА. В отборе к ЧМ-2026 пакистанцы проиграли все шесть матчей с общим счетом 1:26. С 2019 года сборная Пакистана одержала лишь одну победу в официальных матчах под эгидой ФИФА, обыграв дома Камбоджу (1:0).
Также Карпин скептически отнесся к идее проведения товарищеского матча с одним из клубов РПЛ.
«Играть с клубами? Если бы нам был нужен спарринг перед официальным матчем, то проблемы нет. В рамках подготовки — смысл есть. Но готовить официальную сборную России для игры с клубом сейчас? Зачем? Я сам себе что скажу, как тренеру “Ростова”? Что я идиот?», — сказал Карпин.
Сборная России под руководством Валерия Карпина на этой неделе проводит учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. На сбор было вызвано 28 футболистов. Планировалось, что российская сборная проведет два товарищеских матча, однако РФС не смог найти соперника для проведения встречи в октябрьское международное окно.