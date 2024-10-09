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Карпин назвал команду, с которой сборная России сыграет в ноябре

Главный тренер сборной России по футбол Валерий Карпин заявил, что один из соперников национальной команды в ноябре станет сборная Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Один из соперников на ноябрь — Сирия. В июне мы не знали, с кем будем играть в сентябре, но знали, что в октябре будет Пакистан. В августе стало ясно про Вьетнам и Таиланд. Были договоренности, но в сентябре люди из Пакистана перестали выходить на связь», — сказал Карпин.

Сборная Сирии занимает 92-е место в рейтинге ФИФА. Команда не сумела пройти второй раунд азиатского отбора на ЧМ-2026, заняв третье место в группе с Японией, Северной Корей и Мьянмой.

Сборная России под руководством Валерия Карпина на этой неделе проводит учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. На сбор было вызвано 28 футболистов. Планировалось, что российская сборная проведет два товарищеских матча, однако РФС не смог найти соперника для проведения встречи в октябрьское международное окно.

Планируется, что сборная России сыграет в Москве с неофициальной сборной Пакистана.

Россия
Сирия