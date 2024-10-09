Карпин назвал команду, с которой сборная России сыграет в ноябре

«Один из соперников на ноябрь — Сирия. В июне мы не знали, с кем будем играть в сентябре, но знали, что в октябре будет Пакистан. В августе стало ясно про Вьетнам и Таиланд. Были договоренности, но в сентябре люди из Пакистана перестали выходить на связь», — сказал Карпин.