Егор Титов: Зачем доводить до того, чтобы над нами смеялись?

Ранее появилась информация, что РФС договорился с Пакистаном о проведении товарищеского матча со сборной России 11 октября. При этом представитель Пакистанской федерации футбола сообщил, что в Москву может приехать только неофициальная сборная Пакистана, составленная из игроков пакистанских клубов. 9 октября Российский футбольный союз объявил о решении не проводить товарищеский матч с Пакистаном на октябрьском учебно-тренировочном сборе.
"С одной стороны, конечно, хотелось, чтобы у сборной России были стабильные матчи с хорошими соперниками. Мы все понимаем, какие сегодня реалии. Действительно, тогда лучше провести мастер-класс детям — это будет для них большим событием. Все будут в восторге! Надо нести какую-то социальную поддержку для населения. Ситуация такая, что нужно думать прежде всего о людях. В данном случае — о детях, которые, я уверен, любят футбол и нашу сборную.
Непонятная ситуация с Пакистаном. Кто это может быть? Кто-то говорил, что это будет не сборная. Зачем доводить до такого, чтобы над нам смеялись? У сборников достаточно игр. Здесь возможно им дать паузу без матчей. Поддержу решение РФС, что отказались играть с непонятно кем. Ждём ноября. Там будут хорошие и интересные матчи. Самое главное: институт сборных должен жить и двигаться дальше. Рано или поздно все закончится, и нашу сборную вернут на международную арену. Я этого очень сильно жду«, — передает слова Титова “Чемпионат”.
Сборная России под руководством Валерия Карпина на этой неделе проводит учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. На сбор было вызвано 28 футболистов. Планировалось, что российская сборная проведет два товарищеских матча, однако РФС не смог найти соперников для проведения встреч в октябрьское международное окно.