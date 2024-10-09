Егор Титов: Зачем доводить до того, чтобы над нами смеялись?

Непонятная ситуация с Пакистаном. Кто это может быть? Кто-то говорил, что это будет не сборная. Зачем доводить до такого, чтобы над нам смеялись? У сборников достаточно игр. Здесь возможно им дать паузу без матчей. Поддержу решение РФС, что отказались играть с непонятно кем. Ждём ноября. Там будут хорошие и интересные матчи. Самое главное: институт сборных должен жить и двигаться дальше. Рано или поздно все закончится, и нашу сборную вернут на международную арену. Я этого очень сильно жду«, — передает слова Титова “Чемпионат”.