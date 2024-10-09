Канчельскис: Чем занимается РФС? Пусть найдут нам сборную

Ранее появилась информация, что РФС договорился с Пакистаном о проведении товарищеского матча со сборной России 11 октября. При этом представитель Пакистанской федерации футбола сообщил, что в Москву может приехать только неофициальная сборная Пакистана, составленная из игроков пакистанских клубов.
В конечном счете, Российский футбольный союз объявил о решении не проводить товарищеский матч с Пакистаном на октябрьском учебно-тренировочном сборе.
«Возможные матчи сборной России с Медиалигой — безобразие и ужасно. Правильнее сыграть с “Зенитом”, “Спартаком”, “Динамо” или “Краснодаром”, чем с пацанами из Пакистана. У нас есть Федерация футбола, которая отвечает за матчи национальной команды. Найдите нам сборную! Если не можем найти, то проблема в людях из РФС. Для чего вы тогда там сидите и работаете?» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
55-летний Андрей Канчельскис завершил карьеру футболиста в 2006 году. Он играл в Великобритании за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Глазго Рейнджерс». Также Канчельскис выступал за кировоградскую «Звезду», киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Фиорентину», саудовский «Аль-Хиляль», российские «Сатурн» и «Крылья Советов». За сборные СССР, СНГ и России Канчельскис в общей сложности провел 59 матчей, в которых забил 7 мячей.