Канчельскис: Чем занимается РФС? Пусть найдут нам сборную

«Возможные матчи сборной России с Медиалигой — безобразие и ужасно. Правильнее сыграть с “Зенитом”, “Спартаком”, “Динамо” или “Краснодаром”, чем с пацанами из Пакистана. У нас есть Федерация футбола, которая отвечает за матчи национальной команды. Найдите нам сборную! Если не можем найти, то проблема в людях из РФС. Для чего вы тогда там сидите и работаете?» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».