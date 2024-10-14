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Туркменистан отказался от товарищеского матча со сборной России

Несмотря на предварительные договоренности, стороны не смогли согласовать проведение игры в ноябре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Sport24, футбольные федерации стран не смогли договориться о месте проведения встречи, каждый хотел сыграть на своем поле. Ключевое решение было принято главным тренером сборной Туркменистана Мергеном Оразовым, который хотел провести матч дома.

«В будущем вариант с матчем сборных Туркменистана и России совсем не исключен», — сообщил источник Sport24 источник.

Сборная Пакистана занимает 131-е место в рейтинге ФИФА. Октябрьский сбор национальной команды прошел без товарищеских матчей и завершился досрочно. Соперниками россиян в ноябрьскую международную паузу должны стать сборные Сирии и Брунея.

Ранее поступила информация о том, что Федерации футбола Таджикистана ответила отказом на предложение РФС провести товарищеский матч сборных в ноябре.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. С тех пор сборные России всех возрастов проводят только товарищеские матчи.

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Товарищеские матчи: календарь