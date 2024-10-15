В Швеции Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам не стал вызывать Мбаппе на октябрьские сборы, чтобы дать ему полностью восстановиться после травмы. 11 октября во время матча французов со сборной Израиля (4:1) Килиана заметили в ресторане, а затем в ночном клубе в Стокгольме.