В Швеции Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам не стал вызывать Мбаппе на октябрьские сборы, чтобы дать ему полностью восстановиться после травмы. 11 октября во время матча французов со сборной Израиля (4:1) Килиана заметили в ресторане, а затем в ночном клубе в Стокгольме.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что в шведском отеле, где жил Мбаппе, произошло изнасилование. Полиция подтвердила начало предварительного расследования по делу об изнасиловании, в котором местные СМИ обвинили нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, не называя имени французского футболиста.
«После сообщений СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме прокурор может подтвердить, что в полицию поступило заявление об изнасиловании. Согласно сообщению, инцидент произошёл 10 октября 2024 года в отеле в центре Стокгольма. Предварительное расследование ведёт старший прокурор Марина Чиракова. Прокурор недоступен для СМИ. Когда появится дополнительная информация, будет отправлен новый пресс-релиз», — приводит текст заявления RMC Sport.
Окружение футболиста назвало обвинение абсолютно ложным. Сам футболист также прокомментировал данную ситуацию, намекнув на причастность к этому своего бывшего клуба — «ПСЖ».
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из парижского клуба в качестве свободного агента. Он провел за сливочных 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на три очка. 19 октября команда Карло Анчелотти на выезде сыграет против «Сельты».