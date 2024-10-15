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Дешам отреагировал на обвинения Мбаппе в изнасиловании

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на новость о причастности нападающего Килиана Мбаппе к изнасилованию, которое произошло в Швеции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Мбаппе не был вызван в национальную команду Франции на октябрьский сбор из-за повреждения. Футболист, во время паузы на матчи в Лиге наций, был замечен в ресторане, а затем в ночном клубе Стокгольма.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что в шведском отеле, где жил Мбаппе, произошло изнасилование. Полиция подтвердила начало предварительного расследования инцидента, в котором местные СМИ обвинили Мбаппе, не называя имени французского футболиста.

«В данный момент информация появляется отовсюду. Факт это или вымысел, я не знаю, это сложно. У нас очень негативная обстановка. Нужно быть осторожным, когда подхватываешь что-то. Я не буду говорить, что я что-то знаю, потому что это не так. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то сказать. Но есть вещи, которые несложно проверить. Я делаю шаг назад, но вся эта ситуация не очень хороша для французской команды», — приводит слова Дешама L`Equipe.

Сам Мбаппе и его окружение назвали обвинения ложными.

Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «ПСЖ» в качестве свободного агента. Он провел за сливочных 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.


Франция