Генсек РФС высказался о словах Глушенкова про матч во Вьетнаме

В сентябре вышло интервью Максима Глушенкова, в котором он признался, что матчи за сборную России с Вьетнамом его не мотивируют: «Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересней будет», — заявил тогда ифутболист «Зенита».
«Я считаю, что для любого спортсмена вызов в национальную сборную является важнейшим элементом и этапом его карьеры. Если вы думаете, что кому-то из руководства РФС, тренерского штаба или футболистов нравится просто так собираться на сбор, — да не нравится никому. Но такие ситуации возможны в текущих условиях, это нужно понимать. В большом количестве видов спорта в принципе сборные не собираются, не играют международные матчи», — передает слова Максима Митрофанова РБК Спорт.
Сборная России прибыла в Ханой для участия в двух товарищеских матчах со сборной Вьетнама и Таиланда. 5 сентября российские футболисты разгромили Вьетнам со счетом 3:0. Встреча со сборной Таиланда была запланирована на 7 сентября, но была отменена из-за тайфуна «Яги».
Летом Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист провел за сине-бело-голубых семь матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022 году и с Катаром в 2023 году.