Генсек РФС высказался о словах Глушенкова про матч во Вьетнаме

«Я считаю, что для любого спортсмена вызов в национальную сборную является важнейшим элементом и этапом его карьеры. Если вы думаете, что кому-то из руководства РФС, тренерского штаба или футболистов нравится просто так собираться на сбор, — да не нравится никому. Но такие ситуации возможны в текущих условиях, это нужно понимать. В большом количестве видов спорта в принципе сборные не собираются, не играют международные матчи», — передает слова Максима Митрофанова РБК Спорт.