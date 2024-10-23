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Генсек РФС высказался о словах Глушенкова про матч во Вьетнаме

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что для любого спортсмена вызов в сборную является важнейшим этапом в карьере.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В сентябре вышло интервью Максима Глушенкова, в котором он признался, что матчи за сборную России с Вьетнамом его не мотивируют: «Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересней будет», — заявил тогда ифутболист «Зенита».

«Я считаю, что для любого спортсмена вызов в национальную сборную является важнейшим элементом и этапом его карьеры. Если вы думаете, что кому-то из руководства РФС, тренерского штаба или футболистов нравится просто так собираться на сбор, — да не нравится никому. Но такие ситуации возможны в текущих условиях, это нужно понимать. В большом количестве видов спорта в принципе сборные не собираются, не играют международные матчи», — передает слова Максима Митрофанова РБК Спорт.

Сборная России прибыла в Ханой для участия в двух товарищеских матчах со сборной Вьетнама и Таиланда. 5 сентября российские футболисты разгромили Вьетнам со счетом 3:0. Встреча со сборной Таиланда была запланирована на 7 сентября, но была отменена из-за тайфуна «Яги».

Летом Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист провел за сине-бело-голубых семь матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022 году и с Катаром в 2023 году.

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
Ву Ван Танх
61′
Тамерлан Мусаев
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Зенит
Вьетнам
Товарищеские матчи: календарь